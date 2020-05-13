محمد بن مسعود - الدمام - بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:27 AM Advertisements بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان ،

المصدر : الخليج 365

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