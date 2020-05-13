شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تطلق حملة إلكترونية لمساعدة أسر السجناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة حملة رمضانية لدعم ورعاية المفرج عنهم ودعم أسر السجناء تحت شعار " أسر السجناء مسؤوليتنا " .

جاء ذلك بعد توجيه الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة ، الذي أكد أن هذه الحملات عن بُعد لمراعاة التباعد الإجتماعي مع مواصلة تقديم المساعدات .

كما وجه بإطلاق أكثر من برنامج بالمبادرة ، كالدعم النقدي ، والسلال الغذائية ، وكسوة العيد ، وغيرها .