شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تطلق حملة إلكترونية لمساعدة أسر السجناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة حملة رمضانية لدعم ورعاية المفرج عنهم ودعم أسر السجناء تحت شعار " أسر السجناء مسؤوليتنا " .
جاء ذلك بعد توجيه الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة ، الذي أكد أن هذه الحملات عن بُعد لمراعاة التباعد الإجتماعي مع مواصلة تقديم المساعدات .
كما وجه بإطلاق أكثر من برنامج بالمبادرة ، كالدعم النقدي ، والسلال الغذائية ، وكسوة العيد ، وغيرها .
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