شكرا لمتابعة خبر عن «صحة عسير» توضح تفاصيل حالة الفتاة المريضة نفسيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

علقت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، على الوضع الصحي النفسي، للمواطنة التي كشف والدها عن معاناتها من مرض نفسي وإتيانها بأفعال غريبة، وتفاصيل معالجتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها؛ حيث كانت صحيفة "صدى" قد تناولت قصتها.

وأوضحت صحة عسير، أنه بمراجعة الملف الصحي للحالة عبر المختصين في مستشفى الصحة النفسية بأبها ، اتضح أن المواطنة راجعت مستشفى الصحة النفسية بأبها لأول مرة بتاريخ 23/2/1429 هـ، ونومت عدة مرات وكان آخر تنويم بتاريخ13/7/1441 هـ إلى 28/8/1441 هـ.

وأكدت الصحة، أنها كانت عند تقرير خروجها مستقرة ومدركة ومستبصرة وحكمها سليم على الأمور ولا تظهر عليها أي أعراض نفسية نشطة أو أفكار إيذاء للنفس أو الغير؛ فيما قد أعطيت موعد مفتوح في العيادات الخارجية خلال ٣ أسابيع، وتحتفظ الجهة المختصة في " صحة عسير " بتفاصيل التاريخ المرضي والتشخيص الطبي للحالة؛ حفاظاً على خصوصية الحالة.

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وقالت أنه وبحسب الرأي الطبي المختص، فإن هذا النوع من الاضطرابات النفسية تكون عادةً مزمنة، ولكنها تتحسن وتستقر بالعلاج والمتابعة اللصيقة؛ لافتة إلى المواطنة قد تم تنويمها خمس مرات قبل التنويم الأخير المشار إليه أعلاه ولفترات متفاوته حسب ما تقتضيه المصلحة الطبية وتستلزمه الخطة العلاجية التي يقررها الطبيب المختص وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

وأشارت إلى أنه يتضح من خلال تدقيق المراجعات؛ فإنه لا يوجد مراجعات للحالة في مستشفى الصحة النفسية بأبها من 27/8/1433هـ (الخروج من التنويم قبل الأخير) إلى 13/7/1441 هـ (التنويم الأخير )؛ أي أن هناك حوالي 8 سنوات انقطاع عن المراجعة خلال هذه الفترة، مضيفة: " كما نود الإيضاح أن إبقاء أي مريضة يجب أن يكون وفق الدواعي الطبية والأنظمة التي تؤكد أن بقاء مريض أو تمديد إقامته في مستشفى الصحة النفسية مرهون فقط بالقرار الطبي، ولا يعتمد على الحاجة الإيوائية من عدمها " .

وذكرت أنه يمكن المتابعة عبر العيادات الخارجية مع الطبيب المختص لمثل هذه الحالة؛ متابعة:" وإنطلاقاً من واجبنا المهني فإننا ندعو والد المواطنة لزيارة المستشفى لشرح ذلك له، وإبلاغه بالخيارات النظامية المتاحة من الناحية الصحية، علماً أن المستشفى على أتم الاستعداد للتشرف باستقبال الحالة في أي وقت وتنويمها إذا اقتضت الحاجة الطبية لذلك، سائلين المولى القدير أن يمنّ على المواطنة الكريمة بالشفاء العاجل وتمام الصحة وموفور العافية " .