شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» : تفعيل خدمة مبايعة المركبات عبر «أبشر» وتشمل نوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للمرور إمكانية الإستفادة من خدمة مبايعة المركبات عبر " أبشر " حالياً بعد إتاحتها وتفعيلها . أعلنت المديرية العامة للمرور إمكانية الإستفادة من خدمة مبايعة المركبات عبر " أبشر " حالياً بعد إتاحتها وتفعيلها . وأوضحت " المرور " أن الخدمة متاحة للمركبات الخصوصي ومركبات النقل الخاص أيضاً وذلك دون اشتراط الفحص الدوري . وكانت "المرور " قد أعلنت قبل نحو اسبوعين إلغاء شرط الفحص الفني الدوري للراغبين في نقل ملكية المركبات تماشياً مع إغلاق محطات الفحص بسبب الإجراءات الوقائية . إقرأ أيضاً :

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