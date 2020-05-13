شكرا لمتابعة خبر عن (ابن دلبوح) يتوج عبدالله مدخين بلقب بطولة كرة القدم الرمضانية للبلايستيشن (FIFA20) بالمجاردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن مبادرة ( نشامى عسير ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير - حفظه الله- للحد من تفشي جائحة كورونا والتخفيف منها وضمن المبادرات الشبابية لمحافظة المجاردة رعى سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح نهائي بطولة كرة القدم الرمضانية للبلايستيشن (FIFA20) حيث انطلق اللقاء النهائي في تمام الساعة ال (11) مساء أمس الثلاثاء بين المشارك :عبدالله محمد مدخين البارقي

والمشارك: راشد عبدالله راشد الشهري وقد انتهى اللقاء بفوز (مدخين) بنتيجة (5) أهداف مقابل (3)أهداف.

وفي نهاية اللقاء قدم سعادة المحافظ كأس البطولة ومبلغ مالي للفائز بالمركز الأول كما قدم شكره وتقديره للقائمين على البطولة وكرم أعضاء اللجنة المنظمة.

هذا وقد أوضح أمين اللجنة الشبابية بالمجاردة وعضو مجلس شباب منطقة عسير المشرف على البطولة الأستاذ عبدالرحمن علي الشهري أنه اختتم مساء الليلة الثلاثاء بطولة البلايستيشن الرمضانية الأولى لكرة القدم(FIFA20) برعاية ودعم كريم من سعادة المحافظ حيث شارك فيها (512) مشارك من محافظة المجاردة ومراكزها الإدارية وقدم الشهري باسمه واسم أعضاء اللجنة الشبابية بالمجاردة جزيل الشكر والتقدير لسعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح على دعمه اللامحدود ورعايته لهذه البطولة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة عسير.

كما قدم شكره وتقديره لمنسق مبادرات محافظة المجاردة الأستاذ علي حنفان العمري على متابعته تنفيذ هذه المبادرة منذ انطلاقها حتى اختتامها ، ولفريق العمل في اللجنة المنظمة الذين عملوا منذ بداية انطلاق هذه البطولة وحرصوا على نجاحها وهم كلا من:

1- الأستاذ أحمد مريف.

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2- الأستاذ علي عبدالله العمري.

3- الأستاذ ماجد علي .

4- الاستاذ فهد علي.

5- المهندس علي صاحب.

6-الأستاذ علي أحمد محمد بن محوس.

كما بارك للفائز بالمركز الأول سائلا الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من العباد الصيام والقيام وكل عام والجميع بخير .