لتجنب حرقة الفؤاد لا تكثر من هذه الأطعمة

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من أكثر ما يتعرض له البعض في رمضان هو حدوث الحموضة بسبب بعض المهيجات مثل تناول الأطعمة الحارة، تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، تناول وجبات كبيرة، تناول المنتجات الحمضية، تناول منتجات الطماطم كالصلصة والكاتشب والمخللات والشطة، تناول الشوكولاتة، تناول البصل، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة وغيرها، والنعناع، بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى.

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وأوضح استشاري الصحة العامة الدكتور إبراهيم زين لـ”المواطن”، إن الحموضة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، وتسبب ألم حارق خلف عظمة الصدر (الحرقان)، ولكن تكرارها وشدتها قد يكون مشكلة تستوجب علاجًا طبيًا.

وأضاف، أن هناك ٩ أسماء للحموضة وهي: الحموضة – ارتجاع حمض المعدة – حرقة المعدة – الارتجاع الحامضي المريئي – الارتجاع المَعِدي المريئي – الارتداد المعدي المريئي – الارتداد الحمضي – الارتجاع الحمضي المَعدي- حرقة الفؤاد.

وخلص إلى القول، إن الوقاية تكون بتجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة للحرقة، الإقلاع عن التدخين، المحافظة على الوزن الطبيعي، أما علاج المصابين فيكون بمضادات الحموضة التي يصفها الطبيب المعالج.

