حتى لا تتعرض للتسمم.. تعرّف على الطرق الصحيحة لاستخدام المنظفات المنزلية

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نصحت المديرية العامة للدفاع المدني باتباع عددٍ من الإرشادات عند استخدام المنظفات المنزلية المصنعة من المواد الكيميائية، حتى لا تتسبب في حالات تسمم أو إصابة.

وأوضحت المديرية أنه يجب عدم استخدام أي مادة كيميائية إلا بعد المعرفة التامة بإجراءات استخدامها ومخاطرها وقراءة الملصق الموجود على العبوة، ومعرفة محاذير استخدام المنتج وتاريخ انتهائه.

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وقالت إنه يجب استخدام المواد الكيميائية باعتدال ومحاولة التخفيف منها قدر الإمكان، وعدم إخراج المادة الكيميائية من عبوتها لحفظها في عبوة أخرى، حيث قد يساء استخدامها.

ونصحت بضرورة غسل اليدين جيداً بعد استخدام مواد التنظيف، والتخلص من المواد المنتهية صلاحيتها، مع الحرص على عدم تخزينها بالقرب من المواد الغذائية أو أواني طهي الطعام.

وحذّرت من خلط مادتين من مواد التنظيف مع بعضهما، لما قد ينتج عن ذلك من تكون غاز سام.