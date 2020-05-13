الدوري السعوديّ يعود 20 أغسطس بدون تقنية “الفار”

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة المقبلة، لأعضائها بحضور رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، من أجل بحث آليات عودة الحياة إلى ملاعب المملكة.

وكانت وزارة الرياضة، تعليق كل الأنشطة الرياضية في المملكة، منتصف مارس الماضي، وحتى إشعار آخر؛ بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي ألقى بظل ثقيل على مكونات كرة القدم في المملكة.

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وأكدت الرابطة، في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، على بحث الآلية المناسبة حيال عودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.

وأشار البيان إلى أن أهم الملفات على طاولة اجتماع الرابطة، تحديد يوم 20 أغسطس المقبل، موعدًا أوليًا لعودة الدوري، إلى جانب وضع سيناريوها مقترحة في حال عدم مناسبة ذلك،على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنيّة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وشدد على أن سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف المسابقة في التوقيت المقترح، إلى جانب مناقشة أعضاء مجلس الرابطة مع الاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية، مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو المساعد «الفار».

وتوقفت مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا؛ حيث يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق المسابقة بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، يليه النصر برصيد 45 نقطة، ثم الوحدة بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، والأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

