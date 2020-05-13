شاهد .. وصية “المهند” نجل وزير الإسكان “ماجد الحقيل” والكشف عن سبب وفاته

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تغريدة للمهند بن ماجد الحقيل ، نجل وزير الإسكان ، وكانت التغريدة تحمل وصيته قبل وفاته .

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وكتب المهند في وصيته على تويتر : “الوصيه الأولى و الأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحد”.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لنوبة قلبية، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من سبب الوفاة .



