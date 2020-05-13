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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تغريدة للمهند بن ماجد الحقيل ، نجل وزير الإسكان ، وكانت التغريدة تحمل وصيته قبل وفاته .
وكتب المهند في وصيته على تويتر : “الوصيه الأولى و الأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحد”.
ووفقاً للمعلومات الأولية فإن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لنوبة قلبية، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من سبب الوفاة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. وصية “المهند” نجل وزير الإسكان “ماجد الحقيل” والكشف عن سبب وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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