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أوضحت المديرية العامة للمرور، أن خدمة مبايعة المركبات إلكترونياً عبر منصة “أبشر” متاحة حالياً.

وأضافت المديرية: ” أن خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا تشمل المركبات الخصوصي..، ومركبات النقل الخاص”.

يذكر أن “المرور” قد أتاح إجراء نقل المركبات إلكترونياً عبر “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.





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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يكشف إمكانية مبايعة المركبات إلكترونياً عبر “أبشر”.. ويحدد نوعيتها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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