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كشف مختص في التمويل والاستثمار العقاري إبراهيم الصحن ، تأثير جائحة ” فيروس كورونا ” على أسعار العقار خلال الفترة القادمة وهل سيكون هناك خفض لمتوسط الأسعار .

وقال الصحن لقناة ” الإخبارية ” : إذا استمر الإغلاق وإيقاف النشاطات بسبب جائحة فيروس كورونا سيؤثر ذلك على الوحدات السكنية على المدى القريب.

وتابع: “ولكن على المدى البعيد بداية من الربع الرابع إذا تحسنت الأمور تدريجيا وعاد الانفتاح والحركة الاقتصادية فأتوقع الربع الرابع أو أو الربع الأول من عام 2021، ستعود الأمور بشكل أفضل.

وأضاف: الأراضي ستتأثر أكثر من المنتجات المطورة الجاهزة بسبب إحجام البناء حيث لا يستطيع كثير من الأشخاص شراء الأرض وبنائها ولكن المنتجات الجاهزة وخاصة الجيدة لن تتأثر بالجائحة على المدى البعيد.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محلل “عقاري” يكشف عن توقعاته بشأن انخفاض أسعار العقار خلال الفترة القادمة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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