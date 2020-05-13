شاهد.. القبض على تنظيم إجرامي امتهن سرقة عملاء البنوك في جدة.. والكشف عن جنسياتهم !

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وثق مقطع فيديو لحظة القبض على التنظيم الإجرامي الذي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم في جدة.

وأظهر الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر “سناب شات” تورط الجناة في ارتكاب جرائم سرقة عملاء البنوك كما أظهر القبض عليهم.

وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، صرح بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من (الجنسية التشادية).

وأضاف أسفرت إجراءات الاستدلال الأولية تورطهم بارتكاب ” 5 ” جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة ( 400.000 ) أربعمائة ألف ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.





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