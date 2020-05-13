بالفيديو : سعودي يعتدي على موظف شركة “نجم ” ويسرق سيارته بالرياض

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ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض القبض على شخص استولى على مركبة موظف تابع لشركة تسوية الحوادث وهرب بها بعد اعتدائه عليه بحي الخليج.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، أن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها ، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر) ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .





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