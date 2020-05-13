استبعاد عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بعد «سؤال مسيء» باختبار السنة التحضيرية

استبعدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عضو هيئة تدريس لديها بعدما خَلُصت نتائج التحقيق إلى ثبوت مخالفته، التي تمثلت في سؤال مسيء ورد في اختبار مقرره لطلاب السنة التحضيرية للفصل الدراسي الحالي.

وأصدرت الجامعة بيانًا إلحاقيًا للبيان الأول الذي صدر فيه توجيه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بالتحقق فيما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية.

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وأشارت الجامعة إلى أنه ثبت وقوع المخالفة من قبل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول، وبالتالي صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل في الجامعة.

وأوضح ذلك وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي والمتحدث الرسمي للجامعة د.حسن العوفي الذي قال: بناء على ما ورد في تقريرالمشرف على السنة التحضيرية، فقد تقرَّر استبعاد أستاذ المقرر، وعدم السماح له بالعمل في الجامعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكَّد العوفي حرص الإدارة على تطبيق الأنظمة في حقّ أي مخالف للوائح والنظم المعمول بها في الجامعة.