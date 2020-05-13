السعودية اليوم / الكونغو تدعو صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التخلص من فيروس كورونا



برازفيل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

دعا رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" للكونغو إيزيدور مفوبا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لمساعدة بلاده على التخلص من فيروس

وأفاد مفوبا وفق الإذاعة العامة للكونغو أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مدعوة للتعامل بإنسانية مع الوضع في الكونغو لمساعدتها على التحرر من آثار الجائحة.

وأكد رئيس الجمعة الوطنية للكونغو أن بلاده التي سجلت أكثر من 214 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تفتقر إلى كل شيء لتحسين مستوى مرافقها الصحية.

// انتهى //

09:02ت م

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برازفيل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسدعا رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" للكونغو إيزيدور مفوبا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لمساعدة بلاده على التخلص من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأفاد مفوبا وفق الإذاعة العامة للكونغو أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مدعوة للتعامل بإنسانية مع الوضع في الكونغو لمساعدتها على التحرر من آثار الجائحة.وأكد رئيس الجمعة الوطنية للكونغو أن بلاده التي سجلت أكثر من 214 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تفتقر إلى كل شيء لتحسين مستوى مرافقها الصحية.// انتهى //09:02ت م0019

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