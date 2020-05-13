

نواكشوط 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية ننه أمو دفا كان اليوم عن بعد، في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالنوع وشؤون المرأة، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية.

وبحث المشاركون في الاجتماع العديد من الموضوعات التي تواجهها المرأة في القارة الأفريقية، نتيجة جائحة كوفيد-19، واستعراض كل دولة برامجها في مجال مقاومة هذه الجائحة، وإعداد إستراتيجية ما بعد فيروس

// انتهى //

08:50ت م

0018



نواكشوط 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية ننه أمو دفا كان اليوم عن بعد، في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالنوع وشؤون المرأة، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية.وبحث المشاركون في الاجتماع العديد من الموضوعات التي تواجهها المرأة في القارة الأفريقية، نتيجة جائحة كوفيد-19، واستعراض كل دولة برامجها في مجال مقاومة هذه الجائحة، وإعداد إستراتيجية ما بعد فيروس كورونا // انتهى //08:50ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في اجتماع للوزراء الأفارقة المكلفين بشؤون المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.