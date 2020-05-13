السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة



برازيليا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأنه تم تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفا.

كما سجلت البرازيل 177 ألفا و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.

// انتهى //

08:30ت م

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برازيليا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأنه تم تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفا.كما سجلت البرازيل 177 ألفا و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.// انتهى //08:30ت م0017

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