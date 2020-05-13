سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود السلطات لمواجهة فيروس

كما تم مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات طيلة الأسابيع الماضية كما تناولتا الآثار التي ترتبت لإقفال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمؤسسات التعليمية وآليات معالجتها.

وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غالديماردي، حيث بحثا خلال اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على أمن واستقرار البلدين كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت تواصل العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة، مشيرة إلى سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الرملة بمطار طرابلس، وخبرة عن إسقاط منصات الدفاع الجوي بالجيش طائرة تركية مسيّرة بالقرب من الشويرف شرق مصراتة.

ونقلت إعلان المنظمة الدولية للهجرة أنها قامت خلال العام الماضي بتقديم مساعدات لأكثر من 34,000 شخص في المناطق الليبية التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك المناطق

الواقعة على مقربة من مناطق الصراع.

وتطرقت إلى تصريحات رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده مع الشرعية الدولية والحل الليبي الليبي. مؤكدا أن تونس ترفض أي مشروع لتقسيم ليبيا وضد أي تدخل

أجنبي أو عسكري فيها، مضيفا سنلعب دورا أكثر فاعلية في الحوار الليبي وسندفع من أجل استقرار البلد الشقيق والجار، لافتا النظر أن بلاده أكثر بلد متضرر من الوضع في ليبيا.

ونوهت صحف ليبيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية بالوقف الفوري للقتال والالتزام بالهدنة، موضحا فى بيان أنه يجب أن تسير الهدنة جنبا إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات

التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، و مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية، لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين.

// انتهى //

08:24ت م

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طرابلس 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود السلطات لمواجهة فيروس كورونا ، مبينة تأكيد اللجنتين العلمية والعليا لمواجهة الفيروس على ضرورة الاستمرار في تنفيذ قرار حظر التجول،كما تم مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات طيلة الأسابيع الماضية كما تناولتا الآثار التي ترتبت لإقفال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمؤسسات التعليمية وآليات معالجتها.وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غالديماردي، حيث بحثا خلال اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على أمن واستقرار البلدين كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت تواصل العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة، مشيرة إلى سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الرملة بمطار طرابلس، وخبرة عن إسقاط منصات الدفاع الجوي بالجيش طائرة تركية مسيّرة بالقرب من الشويرف شرق مصراتة.ونقلت إعلان المنظمة الدولية للهجرة أنها قامت خلال العام الماضي بتقديم مساعدات لأكثر من 34,000 شخص في المناطق الليبية التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك المناطقالواقعة على مقربة من مناطق الصراع.وتطرقت إلى تصريحات رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده مع الشرعية الدولية والحل الليبي الليبي. مؤكدا أن تونس ترفض أي مشروع لتقسيم ليبيا وضد أي تدخلأجنبي أو عسكري فيها، مضيفا سنلعب دورا أكثر فاعلية في الحوار الليبي وسندفع من أجل استقرار البلد الشقيق والجار، لافتا النظر أن بلاده أكثر بلد متضرر من الوضع في ليبيا.ونوهت صحف ليبيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية بالوقف الفوري للقتال والالتزام بالهدنة، موضحا فى بيان أنه يجب أن تسير الهدنة جنبا إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثاتالتي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، و مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية، لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين.// انتهى //08:24ت م0016

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