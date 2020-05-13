السعودية اليوم / أنماط القيادة".. دورة تدريبية عن بعد بتقني نجران



نجران 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران،مساء أمس، دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "أنماط القيادة".

وتأتي الدورة الموجهة لأفراد المجتمع لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية وتنمية قدراتهم في القيادة وأنماطها، استشعارا من الإدارة بالمسؤولية المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، وضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتناولت الدورة عدة محاور منها النمط مقابل الأسلوب ، الأنماط وحل المشكلات وصنع القرارات ، ماهية الأنماط وأنواعها ، المراجع ، القيادة التقنية ، القيادة التعاونية ،القيادة التكيفية، القيادة الإنتاجية.

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08:17ت م

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