السعودية اليوم / عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306 حالات



برلين 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634 حالة وفاة.

// انتهى //

08:10ت م

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برلين 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 حالة ليصل إلى 171306.كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634 حالة وفاة.// انتهى //08:10ت م0014

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