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شكرا لقرائتكم تطبيق توكلنا : لا نصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تطبيق توكلنا : لا نصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي
رجال الأمن هم من يصدر مخالفات منع التجول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد تطبيق توكلنا أنه لا يصدر مخالفات على من يقومون بمخالفة وجهاتهم التي يحددونها عند طلب التصريح.
وأوضح تطبيق توكلنا ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: أن تطبيق توكلنا لا يصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي، ورجال الأمن هم من يصدر مخالفات منع التجول.
وشدد التطبيق على أنه يجب الرجوع لنقطة الانطلاق عند طلب التصريح قبل نهاية الوقت المحدد لتجنب العقوبات النظامية.
يذكر أن تطبيق توكلنا معتمد من وزارة الصحة وحاليًّا يتم استخدامه بشكل تجريبي، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ”ساديا”.
ويعد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.
وسيتم لاحقًا إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق “توكلنا”، الذي سيكون التسجيل فيه متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.
وتم تخصيص تطبيق “توكلنا” في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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