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السجون تجدد التأكيد : لا يوجد أي تطبيق باسم فرجت
جميع الفواتير للمستفيدين على أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت المديرية العامة للسجون التأكيد على عدم وجود أي تطبيق باسم فرجت، وأن جميع الفواتير للمستفيدين من المبادرة موجودة فقط على منصة “أبشر”.
وكانت خدمة فرجت قد أعلنت أن عدد المستفيدين من الخدمة خلال الفترة من 14- 19 رمضان 1441هـ، بلغ 408 مستفيدين.
وأوضحت فرجت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المبالغ التي تم سدادها بلغت 15 مليونًا و150 ألفًا و62 ريالًا، واستفاد منها 370 مواطنًا ومواطنة و38 من المقيمين.
وكانت مبادرة خدمة فرجت قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة “أبشر”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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