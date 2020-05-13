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ترامب: انخفاض وفيات كورونا لم يكن ليتحقق من دوني
أكد أن فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس ببلاده هي الأفضل عالميًّا
متابعات الخليج 365 - متابعة
دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجهاته لإعادة فتح النشاط الاقتصادي في بلاده، وأكد أن نجاح خفض أعداد الوفيات بكورونا لم يكن ليتحقق من دونه أو دون مساندة الحكومة الفيدرالية.
وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن “الأرقام تنخفض في معظم أجزاء البلاد، حيث تتنامى الرغبة بإعادة فتح الولايات مرة أخرى.. إن ذلك يتحقق بشكل آمن”، مضيفًا أن “الفحوصات المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة هي الأفضل حول العالم”.
وتابع ترامب: “كل حاكم لديه موافقات مسبقة على التعامل مع أزمة كورونا، وأنا سعيد بهم جميعًا، ولم يكن في جميع الأحوال الوصول لهذه الأرقام والنجاحات من دوني أو دون مساندة الحكومة الفيدرالية، سواء من خلال أجهزة التنفس أو أجهزة الفحص.. لقد استطعنا تحقيق ذلك”.
وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، 1203 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 82 ألفًا و10 حالات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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