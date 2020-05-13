شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وفاة أسرة بأكملها في جدة جراء إصابتهم بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

فجعت جدة بوفاة أفراد أسرة كاملة جراء إصابتهم بفيروس كورونا ، إذ توفى الأب وزوجته والأبناء، إضافة إلى والدته وشقيقته.

وأوضح شقيق المتوفى في مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " ،أن أخاه كان يعمل مشرف توجيه وإرشاد في قطاع التعليم، وأول من أصيب بالفيروس اللعين هو ابنه، ولم يعلموا مصدر العدوى.

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وأشار إلى أن شقيقه نقل ابنه للمشفى وثبتت إصابته بالفيروس، وشعر بعدها بأعراض المرض ومن ثم زوجته وابنته، ووالدتهما وشقيقتهما أيضًا، لينتهي الأمر بوفاتهم جميعًا.