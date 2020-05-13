شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وفاة أسرة بأكملها في جدة جراء إصابتهم بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):فجعت جدة بوفاة أفراد أسرة كاملة جراء إصابتهم بفيروس كورونا، إذ توفى الأب وزوجته والأبناء، إضافة إلى والدته وشقيقته.
وأوضح شقيق المتوفى في مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " ،أن أخاه كان يعمل مشرف توجيه وإرشاد في قطاع التعليم، وأول من أصيب بالفيروس اللعين هو ابنه، ولم يعلموا مصدر العدوى.
وأشار إلى أن شقيقه نقل ابنه للمشفى وثبتت إصابته بالفيروس، وشعر بعدها بأعراض المرض ومن ثم زوجته وابنته، ووالدتهما وشقيقتهما أيضًا، لينتهي الأمر بوفاتهم جميعًا.
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