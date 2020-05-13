شكرا لمتابعة خبر عن سؤال مسيء للمرأة يتسبب في إبعاد أستاذ بالجامعة الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، استبعاد أحد أعضاء هيئة تدريس بعد ثبوت مخالفته التي تمثلت في سؤال مسيء للمرأة العربية ضمن الاختبارات الإلكترونية.

وقالت الجامعة في بيان لها: " إلحاقا لتوجيه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف د. عبدالله بن محمد العتيبي بالتحقق مما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية فقد ثبت وقوع المخالفة من أستاذ المقرر " .

وأضافت: " تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول وبالتالي فقد صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل في الجامعة ".