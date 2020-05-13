بالفيديو..شابان يعترضان سيارة مواطن ويتهجمان عليه بأسلحة بيضاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، للحظة اعتراض طريقه من قبل شابين حاولا تحطيم زجاج سيارته بأسلحة بيضاء. وثق مواطن مقطع فيديو، للحظة اعتراض طريقه من قبل شابين حاولا تحطيم زجاج سيارته بأسلحة بيضاء. وطالب المواطن الجهات المختصة بالقبض على المجرمين، لأخذ جزاءهم.

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