مواطن يوثق ازدحام الناس في البطحاء: " مصدر الكورونا هنا "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، أظهر ازدحام الناس في أحد أسواق الرياض بالبطحاء، غير ملتزمين بتعليمات التباعد الاجتماعي، لتجنب انتقال العدوى بفيروس وثق مواطن مقطع فيديو، أظهر ازدحام الناس في أحد أسواق الرياض بالبطحاء، غير ملتزمين بتعليمات التباعد الاجتماعي، لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا وأعرب المواطن عن قلقه الشديد من انتقال العدوى بسبب هذا الازدحام، قائلا: " مصدر الكورونا هنا الله يكفينا الشر " . Advertisements وطالب المواطن الجهات الرسمية بإيجاد حل لمثل هذه الأماكن، لتجنب انتقال العدوى بين المواطنين والمقيمين بسببهم.

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