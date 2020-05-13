شكرا لمتابعة خبر عن طبيب أصيب بالفيروس: " أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي واخواني " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب شاب أصيب بفيروس كورونا المستجد، عن شعوره بالذنب والندم لانتقال العدوى منه لأفراد أسرته.

وقال الشاب وهو يعمل طبيب: " ماتخيلت ابداً في يوم من الأيام أني أضر أمي واخواني، ولاتخيلت أبدا إنه في يوم بندخل المستشفى كلنا بسببي! أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي واخواني " .

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وأضاف: " يارب ماخرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لايغادر سقما ".

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1911 حالة إصابة جديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.