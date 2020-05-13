شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة انحناء أوباما لتقبيل يد الملك عبدالله منذ 11 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتشرت صورة نادرة للملك عبدالله رحمه الله خلال قمة العشرين في لندن عام 2009 بتواجد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وزعم البعض أن الرئيس الأمريكي كان يٌقبل يد الملك عبدالله رحمه الله؛ حيث ظهر منحنيًا أمامه.

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" الرسمي على "تويتر" حقيقة الصورة قائلًا: "هذا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو منحنياً وليس مقبلاً، وذلك أثناء مصافحته للملك عبدالله رحمه الله وتم التقاطها هذه الصورة خلال قمة العشرين في لندن عام 2009م".

وحساب تاريخ آل سعود هو منصة تهتم بنشر صور من تاريخ العائلة المالكة، وأتاحت مؤخرًا إمكانية الاستفسار عن تاريخ بعض الصور النادرة؛ حيث تتفاعل بشكل كبير مع متابعيها.