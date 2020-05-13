شكرا لمتابعة خبر عن " الأرصاد ": أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن وجود أتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، ومحافظة العلا تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء وحتى الثالثة مساءً من اليوم نفسه.