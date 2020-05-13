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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وصية المهند بن ماجد الحقيل الأخيرة وسبب وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):خيم الحزن، الساعات القليلة الماضية، عقب الإعلان عن وفاة المهند نجل ماجد الحقيل وزير الإسكان.
وكانت الوصية الأخيرة لنجل الحقيل صاحب الـ 15 عامًا موثقه على حسابه الشخصي على "تويتر" ؛ حيث غرد بها قبل أشهر من وفاته قائلا: "الوصيه الأولى و الاخيره حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفه حللوني و فالموت لا يستاذن احد".
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب وفاة نجل الحقيل هو تعرضه إلى نوبة قلبية، ولكن حتى الأن لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات.
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