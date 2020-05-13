فارس التركي يشرح لكم بالضبط ماذا حدث ولماذا تم  إلغاء بدل غلاء المعيشة

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‏فارس التركي يشرح بالأرقام وبشكل مفصل لقرارات وزارة المالية الأخيرة وماهو وضع الاقتصاد السعودي???????? ولماذا نُفذت القرارات وماهي القرارات التي بحمد الله لم تُنفذ ويقارن بقرارات دول العالم بسبب جائحة ‎#كورونا





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