سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بعزم رئيس الوزراء عمران خان على المضي في تخفيف إجراءات الحظر بسبب جائحة فيروس

وأشارت إلى تحذير حكومتي إقليم السند والبنجاب في باكستان من تفاقم أزمة فيروس كورونا إن لم يلتزم الشعب بإجراءات الوقاية من الفيروس وسط تخفيف إجراءات الحظر.

وأخبرت عن تماثل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر للشفاء بعد تعرضه لفيروس كورونا.

وتناقلت أنباء توقيع أكاديمية الخدمات الصحية الباكستانية مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الكوادر الصحية في باكستان وتمكنها من التعامل مع فيروس كورونا.

وتناولت إدانة باكستان بشدة للهجومين اللذين وقعا في كابل وولاية ننجرهار بأفغانستان، وتأكيد وقوفها مع الحكومة والشعب الأفغاني ضد الإرهاب.

وسلطت الضوء على تصعيد الهند التوتر العسكري مع باكستان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

و أنبأت عن عزم الحكومة الصينية إجراء الفحص الطبي اللازم لجميع سكان مدينة ووهان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأوردت صحف باكستان أنباء اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

// انتهى //

07:46ت م

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إسلام آباد 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بعزم رئيس الوزراء عمران خان على المضي في تخفيف إجراءات الحظر بسبب جائحة فيروس كورونا ، وذلك لاستئناف النشاط الاقتصادي.وأشارت إلى تحذير حكومتي إقليم السند والبنجاب في باكستان من تفاقم أزمة فيروس كورونا إن لم يلتزم الشعب بإجراءات الوقاية من الفيروس وسط تخفيف إجراءات الحظر.وأخبرت عن تماثل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر للشفاء بعد تعرضه لفيروس كورونا.وتناقلت أنباء توقيع أكاديمية الخدمات الصحية الباكستانية مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الكوادر الصحية في باكستان وتمكنها من التعامل مع فيروس كورونا.وتناولت إدانة باكستان بشدة للهجومين اللذين وقعا في كابل وولاية ننجرهار بأفغانستان، وتأكيد وقوفها مع الحكومة والشعب الأفغاني ضد الإرهاب.وسلطت الضوء على تصعيد الهند التوتر العسكري مع باكستان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.و أنبأت عن عزم الحكومة الصينية إجراء الفحص الطبي اللازم لجميع سكان مدينة ووهان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.وأوردت صحف باكستان أنباء اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش.// انتهى //07:46ت م0013

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