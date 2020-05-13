اجتماعي / برنامج وأمسية رمضانية مفتوحة عن بعد بتنمية نجران



نجران 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ،مساء أمس، برنامج وأمسية رمضانية مفتوحة عن بعد عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "تحديات".

وأوضحت اللجنة أن الأمسية كانت حافلة بالمسابقات الرمضانية في مختلف فروع المعرفة، وسط تفاعل مجتمعي كبير من مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن برنامج الأمسية اشتمل على عدد من التحديات رصدت لها جوائز قيمة ، منها أجمل مهارة رياضية ، وأجمل صوت ، وصورة أجمل طبق ، وقصيدة ، وأجمل رسمة .

//انتهى//

07:20ت م

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