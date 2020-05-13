سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة

وتناولت توقعات من أن تكلف أزمة كورونا الاقتصاد البريطاني ما يقدر بـ300 مليار جنيه إسترليني هذا العام، فيما قد يرتفع المبلغ في أسوأ السيناريوهات إلى أكثر من 500 مليار جنيه.

وعرجت على إعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تمديد سياسة دفع الحكومة 80% من رواتب الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب حالة الإغلاق حتى شهر أكتوبر المقبل.

وكتبت عن عزم المفوضية الأوروبية دراسة مقترح فتح الحدود للقادمين من دول تحتفظ بنفس القدر من معدلات انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل دعم قطاع السياحة خلال موسم الصيف المهم جدا لاقتصاد العديد من الدول الأوروبية.

وأفادت صحف بريطانيا عن تسجيل 881 حالة وفاة جديدة في البرازيل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، مما يجعلها سادس أكثر بلدان العالم تضررا من حيث الوفيات الناجمة عن المرض.

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لندن 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة التأثيرات المتوقعة على اقتصاد البلاد خلال الأشهر القادمة جراء سياسة الإغلاق المصاحبة لجهود احتواء المرض.وتناولت توقعات من أن تكلف أزمة كورونا الاقتصاد البريطاني ما يقدر بـ300 مليار جنيه إسترليني هذا العام، فيما قد يرتفع المبلغ في أسوأ السيناريوهات إلى أكثر من 500 مليار جنيه.وعرجت على إعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تمديد سياسة دفع الحكومة 80% من رواتب الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب حالة الإغلاق حتى شهر أكتوبر المقبل.وكتبت عن عزم المفوضية الأوروبية دراسة مقترح فتح الحدود للقادمين من دول تحتفظ بنفس القدر من معدلات انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل دعم قطاع السياحة خلال موسم الصيف المهم جدا لاقتصاد العديد من الدول الأوروبية.وأفادت صحف بريطانيا عن تسجيل 881 حالة وفاة جديدة في البرازيل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، مما يجعلها سادس أكثر بلدان العالم تضررا من حيث الوفيات الناجمة عن المرض.// انتهى //07:06ت م0010

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