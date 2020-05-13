اقتصادي / الأسهم اليابانية تفتتح تعاملاتها على انخفاض



طوكيو 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليابانية اليوم.

وهبط نيكي 1.11 % إلى 20140.92 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.94 % إلى 1462.78 نقطة.

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06:31ت م

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