مايك تايسون.. عودة الرجل الحديدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الأمريكي مايك تايسون بطل العالم السابق، إثارة جماهير الملاكمة حول العالم، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "أنستقرام" أثناء التدريب أنهاه بقوله "لقد عدت".



تايسون صاحب الـ 53 عاما، جذب انتباه عالم الملاكمة الأسبوع الماضي عندما نشر فيديو أثناء التدريب أظهر خلاله قوة قبضته وسرعتها، التي مكنته من أن يكون أول من يجمع ألقاب مجلس الملاكمة العالم والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.

وفي أحدث فيديو ظهر تايسون خلال تدريبات شاقة وسدد لكمات في عرض آخر لقوته التي جعلته يملك واحدة من أكثر اللكمات التي يخافها المنافسون.

عودة خيرية

وقال تايسون إنه يفكر في العودة للملاكمة في مباريات استعراضية من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية.

وصرح: "قررت العودة، أريد المحافظة على لياقتي، كي أتمكن من إقامة 3 أو 4 مباريات بهدف مساعدة بعض الجمعيات الخيرية وبعض الأشياء الأخرى".

وأضاف قائلا: "أريد إقامة بعض المعارض الخيرية، أسعى لجني بعض المال اللازم لمساعدة بعض الأمهات المتشردات، وبعض المتضررين من إدمان المخدرات مثلي".

وتابع: "أتدرب حاليا لمدة ساعتين على التمارين الهوائية، أستخدم الدراجة وجهاز المشي لمدة ساعة، ثم أقوم برفع بعض الأوزان الخفيفة، 300 و250 تكرار".





الرجل الحديدي

تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي" توقف عن ممارسة الملاكمة في عام 2005، بعدما خسر مباراة في يونيو/حزيران من العام نفسه أمام الملاكم كيفين ماكبرايد، ليقرر بعدها الابتعاد عن اللعبة والاعتزال بعد مسيرة كبيرة من الإنجازات.

ويعد أحد أساطير الملاكمة، وأصبح أصغر بطل عالم في وزن الثقيل عندما انتصر على تريفور بربيك في 1986 بعمر 20 عاما، وشهدت مسيرته 50 انتصارا من 58 نزالا، من بينها 44 بالضربة القاضية.





ومنذ بدأ مشواره في اللعبة في مرس 1985، حقق تايسون العديد من الإنجازات، من بينها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية للناشئين عامي 1981 و1982، وببطولة العالم للوزن الثقيل عام 1986.

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وفي العام التالي حقق لقب بطولة العالم من الجمعية العالمية للملاكمة وبطولة الاتحاد العالمي للملاكمة، وبات بعدها أول ملاكم يجمع الأحزمة الثلاثة من أهم 3 هيئات في اللعبة.

وفي عام 1997 سحبت منه رخصة مزاولة المهنة بسبب قيامه بقضم المصارع إيفاندر هوليفيلد.





تاريخ مظلم

تايسون صاحب الـ53 عاما اعترف في وقت سابق بإدمانه المخدرات والكحول، وأشار في تصريحات تعود لعام 2013 إلى أنه كان قريبا من الموت بسبب الإدمان.

وأدين الملاكم السابق في قضية أخلاقية مطلع تسعينيات القرن الماضي، وحُكم عليه بالسجن لـ6 سنوات، كما سجُن لفترة قصيرة عام 2007 بتهمة حيازة مخدرات.

وأكد تايسون مؤخرا أنه يدخن كميات كبيرة من الماريجوانا تنتجها مزرعته، وهو أمر قانوني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي يسكن بها.

المنافس المحتمل

منذ إشارة تايسون إلى احتمال عودته حاول بعض الملاكمين الحصول على فرصة مواجهة "مايك الحديدي".

وتم ترشيح النيوزيلندي سوني بيل وليامز لاعب الرجبي السابق والتي تحول للملاكمة وانتصر في 7 مباريات بالضربة القاضية.

وتم ترشيح الأسترالي بول جالن وهو لاعب رجبي آخر انتصر في 9 مواجهات وخسر مرة واحدة لمواجهة تايسون.

لكن الاحتمال الأقرب هو إيفاندر هوليفيلد الذي سبق أن واجه تايسون في مجموعة من أكثر المباريات ملحمية في مسيرتيهما الاحترافية.

تايسون اتبع خطوات فلويد مايويذر وماني باكياو اللذين عادا من الاعتزال للمشاركة في مباريات استعراضية.