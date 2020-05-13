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هل يصدر تطبيق #توكلنا مخالفة إلكترونية عند الخروج من النطاق المسموح به بالخريطة ؟!
نفى تطبيق “توكلنا” إصداره مخالفات على من يقومون بمخالفة وجهاتهم التي يحددونها عند طلب التصريح وذلك في ردوده على استفسارات المغردين بعد تداول معلومات مغلوطة.
وقال التطبيق في رده: تطبيق توكلنا لا يصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي، ورجال الأمن هم من يصدر مخالفات منع التجوال.
وبيّن التطبيق ضمن ردوده أنه يجب الرجوع لنقطة الانطلاق عند طلب التصريح قبل نهاية الوقت المحدد لتجنب العقوبات النظامية.
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