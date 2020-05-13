بلدية العمرة الفرعية تزيل تعديات في السنوسية بمكة

بالتعاون مع الجهات الأمنية..
نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء، حوَّلها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أنَّ الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية أحواشًا في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة؛ حيث تمَّ إزالة 14 حوشًا وبمساحة إجمالية 9000 متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين .
وأشار إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذاالشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.
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