ضبط عمالة تعد السمبوسة في شقة سكنية تفتقر للاشتراطات الصحية

مصادرة تبغ وشمة
ومن جهة أخرى بيّن المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الفرق الرقابية في الفترة المسائية ضبطت مستودع أغذية مخالف لايوجد به تراخيص نظامية حيث تمثلت المخالفات في ضبط ومصادرة نحو 75 كجم من التبغ (الممضوغ) والشمة (الصفراء) و440 باكيت دخان ومواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة حيث تم اغلاق المستودع واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك
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