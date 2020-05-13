ضبط عمالة تعد السمبوسة في شقة سكنية تفتقر للاشتراطات الصحية

ضبطت الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط مجموعة من العمالة يقومون بتجهيز السمبوسة بطريقة مخالفة في شقة سكنية تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية حيث أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أنه تم مصادرة 120 كجم من السمبوسة المعدة للبيع وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك موضحاً أن الفرق الرقابية تعمل بكافة كوادرها على مدار الساعة لتوفير غذاء آمن وصحي للمستهلك، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مطلقاً بحق المخالفين وستطبق بحقهم العقوبات الرادعة التي كفلها النظام.

مصادرة تبغ وشمة

ومن جهة أخرى بيّن المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الفرق الرقابية في الفترة المسائية ضبطت مستودع أغذية مخالف لايوجد به تراخيص نظامية حيث تمثلت المخالفات في ضبط ومصادرة نحو 75 كجم من التبغ (الممضوغ) والشمة (الصفراء) و440 باكيت دخان ومواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة حيث تم اغلاق المستودع واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك