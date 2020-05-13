مصور مقطع محايل: 24 ساعة أنهت مشكلة سوق الماشية

أكد مصور مقطع زحام سوق المواشي في محافظة محايل عسير حسن يحيى أبوقلة، أن تدخل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أنهى مشكلة السوق الذي افتتح خلال 24 ساعة بعد سفلتته وإنارته وتهيئته بالشكل المناسب.

سناب شات

روى أبوقلة، قصته مع المقطع الذي التقطه في 25 شعبان المنصرم، ومقابلته لأمير المنطقة قائلا: لم أكن أتوقع انتشار المقطع بهذه الصورة الكبيرة عبر السناب شات، فبعد تصويري المقطع بنحو نصف ساعة تواصل معي رئيس البلدية وشكرني، ولكنني تفاجأت ببيان المحافظة الذي حمل التهديد والوعيد، إلا أنه في نفس اليوم في العاشرة مساء تواصلت معي إمارة المنطقة وجرى إشعاري بمقابلة المفتش في محافظة محائل عسير في اليوم التالي، وسألني نحو 8 أسئلة أجبت عليها، وبعد يومين تم إصدار بيان إمارة عسير الذي أنصفني.

حافظ للقرآن

يضيف أبوقله: تم استدعائي إلى محافظة رجال ألمع وأبلغوني بضرورة التوجه لإمارة منطقة عسير العاشرة صباحا، بعدها التقيت الأمير تركي بن طلال الذي قال لي مازحا: كنا بنقرص أذنك يا حسن، ولكنني سألت عنك فقالوا أنت حافظ القرآن الكريم كاملا، ومتميز في مدرستك، وتربطك علاقات طيبة مع المعلمين والمجتمع»، بعد ذلك أخذني معه إلى غرفة إدارة الأزمات وشاهدت عملا جبارا وجهدا عظيما، يتابعه أمير منطقة عسير بنفسه. ووصف أبوقلة تكريم الأمير تركي له بالحضور بأنه شيء لن ينسى، شاكرا له حسن التعامل.