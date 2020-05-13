ري حدائق جدة

انتهت أمانة مدينة جدة من أعمال الري لحدائق عروس البحر الأحمر، التي ظهرت بكامل زينتها الخضراء. وتحوي جدة عددا كبيرا من الحدائق التي تجذب عددا كبيرا من الزوار والعائلات، لما تتمتع به من مسطحات خضراء وألعاب للأطفال وأماكن للجلوس ومظلات. أبا الخيل تقع في حي الصفا مساحتها 6580 مترا مربعا تحوي أماكن للجلوس ومظلات الإرادة تقع في حي السلامة مساحتها 7700 متر مربع مسرح على مساحة 330 مترا مربعا Advertisements السلطانة تقع في حي الشاطئ مساحتها 28000 متر مربع 21000 متر مربع من المسطحات الخضراء أبحر الشمالية على مساحة 2345 مترا مربعا 871 مترا مربعا من المسطحات الخضراء



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