ري حدائق جدة

أبا الخيل
تقع في حي الصفا
مساحتها 6580 مترا مربعا
تحوي أماكن للجلوس ومظلات
الإرادة
تقع في حي السلامة
مساحتها 7700 متر مربع
مسرح على مساحة 330 مترا مربعا
السلطانة
تقع في حي الشاطئ
مساحتها 28000 متر مربع
21000 متر مربع من المسطحات الخضراء
أبحر الشمالية
على مساحة 2345 مترا مربعا
871 مترا مربعا من المسطحات الخضراء
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