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ري حدائق جدة

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انتهت أمانة مدينة جدة من أعمال الري لحدائق عروس البحر الأحمر، التي ظهرت بكامل زينتها الخضراء. وتحوي جدة عددا كبيرا من الحدائق التي تجذب عددا كبيرا من الزوار والعائلات، لما تتمتع به من مسطحات خضراء وألعاب للأطفال وأماكن للجلوس ومظلات.

أبا الخيل

تقع في حي الصفا

مساحتها 6580 مترا مربعا

تحوي أماكن للجلوس ومظلات

الإرادة

تقع في حي السلامة

مساحتها 7700 متر مربع

مسرح على مساحة 330 مترا مربعا

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السلطانة

تقع في حي الشاطئ

مساحتها 28000 متر مربع

21000 متر مربع من المسطحات الخضراء

أبحر الشمالية

على مساحة 2345 مترا مربعا

871 مترا مربعا من المسطحات الخضراء


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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