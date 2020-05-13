تخرج 5110 طلاب في جامعة سطام

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة، من طلاب وطالبات الجامعة بمحافظة الخرج والبالغ عددهم 5110 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
وأشاد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد، بجهود الطلاب والطالبات وتكاملها مع جهود أعضاء هيئة التدريس، وأوضح أنه على الرغم من الصعاب أبت الجامعة إلا أن تشارك الطلبة فرحة تخرجهم وتنفيذ حفلهم بتجربة مختلفة عن بعد.
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