تجهيز مضخات أنفاق الطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا ميدانيا موسعا لصيانة مضخات شفط مياه السيول من الأنفاق، وذلك لضمان الأداء الأمثل لها وقت هطول الأمطار، وتم تنفيذ خطط افتراضية للتأكد من جاهزيتها، كما تواكب ذلك مع تنفيذ برنامج لتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار بأنحاء المحافظة. شمل البرنامج إزالة الأتربة والأخشاب ومعيقات التدفق الصلبة، بالإضافة إلى نظافة العبارات الصندوقية بكامل مساراتها، وذلك استعداداً لموسم الأمطار الصيفية بالمحافظة. أوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية قامت بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار (14200 منهول) بمختلف الأحجام، ونفذت أعمال إزالة أكثر من 500 ألف من التربة والحجارة والمخلفات الصلبة من غرف التصريف وتمديداتها.



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