السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، و أجزاء من تبوك و الحدود الشمالية و الجوف و حائل و القصيم والرياض و المدينة المنورة و مكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية من متوسطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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