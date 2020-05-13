السعودية اليوم/ المكسيك تسجل 353 وفاة بكورونا المستجد



مكسيكو سيتي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 إصابةً، إضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.

// انتهى //

04:55ت م

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مكسيكو سيتي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة.ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 إصابةً، إضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.// انتهى //04:55ت م0323

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