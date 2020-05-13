

الرياض 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتمنى معاليه للسفير البريطاني دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

// انتهى //

04:23ت م

0319





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.