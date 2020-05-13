السعودية اليوم / 25 ألف مهاجر فنزويلي يعودون إلى بلادهم من كولومبيا



بوجوتا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

دفعت جائحة فيروس

وذكر مدير هيئة الهجرة الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا في تصريح له اليوم ، أن بلاده تستضيف أكثر من 8ر1 مليون فنزويلي، فر معظمهم من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المهاجرين بدأوا العودة لبلادهم في البداية من تلقاء أنفسهم.

وقال إن السلطُات الكولومبية رتبت للمهاجرين لعبور الحدود في مجموعات مقيدة.

وأعلنت كولومبيا أنها شهدت زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه

// انتهى //

03:49ت م

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بوجوتا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسدفعت جائحة فيروس كورونا نحو 25 ألف مهاجر فنزويلي إلى العودة من كولومبيا إلى بلادهم.وذكر مدير هيئة الهجرة الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا في تصريح له اليوم ، أن بلاده تستضيف أكثر من 8ر1 مليون فنزويلي، فر معظمهم من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المهاجرين بدأوا العودة لبلادهم في البداية من تلقاء أنفسهم.وقال إن السلطُات الكولومبية رتبت للمهاجرين لعبور الحدود في مجموعات مقيدة.وأعلنت كولومبيا أنها شهدت زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ، مع تسجيل 12 ألفاً و 272 حالةً في أنحاء البلاد، إلى جانب نحو 493 وفاة تعزى إلى ذلك المرض التنفسي.// انتهى //03:49ت م0315

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