السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تكثف الإجراءات والاحترازات الوقائية وتستكمل المشاريع وتبث هدايات الحرمين عبر المنصات الإلكترونية



مكة المكرمة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قامت خلال عشرين يوماً من شهر رمضان المبارك بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا، وإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وبين المتحدث الرسمي أن الرئاسة استعدت بخطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -، لمنع وصول

وأضاف أن الرئاسة قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وبين أن الرئاسة العامة بادرت بتفعيل الأمر السامي الكريم باستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين مُشكلة فرقاً ميدانية تعمل على مدار الساعة لرفع وتيرة الإنجاز وفق أرقى المعايير، كما تستمر الرئاسة بأعمالها الدورية منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عددًا من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.

وأكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر منصة (منارة الحرمين) الإلكترونية التي أطلقتها الرئاسة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لبث الدروس والمحاضرات التي يقدمها أصحاب الفضيلة مدرسي الحرمين الشريفين في مختلف المواضيع الشرعية التي ترسخ منهج الوسيطة والاعتدال.

وثمن هاني حيدر دور جميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- لإبقاء بيئة الحرمين الشريفين صحية نموذجية مثالية خالية من الأمراض والأوبئة.

// انتهى //

03:11ت م

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مكة المكرمة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قامت خلال عشرين يوماً من شهر رمضان المبارك بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا، وإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.وبين المتحدث الرسمي أن الرئاسة استعدت بخطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأضاف أن الرئاسة قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.وبين أن الرئاسة العامة بادرت بتفعيل الأمر السامي الكريم باستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين مُشكلة فرقاً ميدانية تعمل على مدار الساعة لرفع وتيرة الإنجاز وفق أرقى المعايير، كما تستمر الرئاسة بأعمالها الدورية منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عددًا من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.وأكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر منصة (منارة الحرمين) الإلكترونية التي أطلقتها الرئاسة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لبث الدروس والمحاضرات التي يقدمها أصحاب الفضيلة مدرسي الحرمين الشريفين في مختلف المواضيع الشرعية التي ترسخ منهج الوسيطة والاعتدال.وثمن هاني حيدر دور جميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- لإبقاء بيئة الحرمين الشريفين صحية نموذجية مثالية خالية من الأمراض والأوبئة.// انتهى //03:11ت م0309

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تكثف الإجراءات والاحترازات الوقائية وتستكمل المشاريع وتبث هدايات الحرمين عبر المنصات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.