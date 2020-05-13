السعودية | تفقد مساكن 99 ألف عامل في الرياض للتحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية

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الخليج 365 - الرياض- تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة بالشرقية
نشر قبل 1 ساعة - 4:00 صباحًا, 13 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن اللجان الفرعية الـ16 المعنية بحصر مساكن العمالة والتحقق من ملاءمتها للاشتراطات الصحية، زارت مساكن 99,541 عاملًا بمدينة الرياض، في الفترة من 23 أبريل الماضي حتى 6 مايو الجاري، للتأكد من حالتها ومدى تماشيها مع الإجراءات الوقائية المساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأبدت اللجان الفرعية التي تقودها أمانة منطقة الرياض، بمشاركة من إمارة منطقة الرياض والشرطة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية، عددًا من الملاحظات على المساكن، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة المعالجة والتصحيح بما ينسجم مع اللوائح والتنظيمات المقررة في مهلة أقصاها 48 ساعة.
وتأتي جهود الأمانة متماشية مع التوجيهات الساعية إلى منع نشوء بؤر جديدة للفيروس في العاصمة، وحماية السكان من المخاطر التي قد تطالهم في حال تفشي الوباء لا سمح الله، مثمنة دور المواطنين والمقيمين في التبليغ عن المساكن المخالفة للاشتراطات الصحية عبر الهاتف الموحد 940.
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